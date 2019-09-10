منفذ مساعد: بدء تنفيذ قرار دفع رسوم الدخول على المصريين

بدأت إدارة منفذ مساعد البري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار دفع رسوم الدخول على المصريين الذي أصدره وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف.

وقال مصدر محلي إن مدير مديرية أمن مساعد البري عبدالباسط بلقاسم، أصدر تعميمًا ببدء تنفيذ القرار الخاص بجباية رسوم دخول على المواطنين المصريين والشاحنات، مشيرًا إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار “المعاملة بالمثل” بحسب ما جاء في التعميم.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا سيبدأ تطبيقه في 15 من شهر نوفمبر المقبل يفرض على المسافرين المغادرين المطارات المصرية دفع رسوم بقيمة 25 دولارًا بمَن فيهم المواطنون المصريون.

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