وزير الخارجية المصري يطالب بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

شارك وزير الخارجية السيد سامح شكري، في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.

وأشارت كلمة مصر إلى الحاجة لإنجاز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية، والنأي بليبيا الشقيقة عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة والاستقواء بأطراف خارجية. هذا.

وتضمنت الكلمة كذلك الدعوة إلى إنهاء مرحلة المراوحة في سوريا، والبدء الفوري لعمل اللجنة الدستورية كخطوة أساسية نحو التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يُحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها ووقف نزيف الدم والقضاء على الإرهاب.

