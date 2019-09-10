حكومة الوفاق تناقش تطوير امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

اجتمع أمين عام مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، الدكتور الطاهر أحمد عامر، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للامتحانات برئاسة الدكتور محمد العتوق، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة؛ للوقوف على مجمل التحديات التي تواجهها امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الدولة الليبية، والمقترحات والحلول التشريعية والتنفيذية الواجبة للدفع بتطوير أداء الامتحانات بشكل يضمن جودة مخرجات التعليم الأساسي والمتوسط.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء، هند شوبار، مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومديرو مكتب دعم القرار وإدارة المتابعة المكلف، والمختصون بملف التعليم بالديوان، ومدير المركز الوطني للامتحانات الدكتور محمود البوعزي، ومدير مصلحة التفتيش التربوي الدكتور علي المهنكر، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، ومديرو الإدارات بوزارة التعليم، حسب بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك».

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وأكد المجتمعون أهمية تطبيق التشريعات القائمة والإجراءات المتعلقة بإتمام امتحانات المرحلة الثانوية، واستعرض المجتمعون الآليات المتبعة لوضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وعدم تسربها، بالإضافة إلى الطرق والبدائل التي جرى اتخاذها في معالجة عدم استكمال المناهج المقررة في ظل اعتماد أسئلة موحدة.

وتطرق الاجتماع إلى الآليات المتبعة للتنسيق مع القطاعات الأخرى حول الخدمات اللوجستية على مستوى الممتحنين وبيئة العمل.

كما ناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه المركز الوطني للامتحانات، والعمل على تذليلها حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه، وتوفير الدعم المالي اللازم للمركز لتسيير الامتحانات.

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