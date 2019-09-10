حكومة الوفاق الليبية: الجامعة العربية تستبعد الحل العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ناقش الوضع الخاص في ليبيا، وأصدر قرارا يستبعد استبعادا كاملا أي حل عسكري في ليبيا.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” على هامش الاجتماع، أن “القرار صدر دون التحفظ من أحد، وهو ما يعني أن الإجماع العربي على الحد الأدنى بشأن ليبيا متوافق عليه، وأن مجلس الجامعة لا يريد التدخل الخارجي في ليبيا، وأنه يريد الحل السياسي لا العسكري”.

وتابع قائلا “نحن راضون عما خرج به الاجتماع”.

وبشأن دور البعثة الأممية، قال طاهر: “البعثة الأممية تحاول لكن المشكلة صعبة وشائكة، والدكتور غسان سلامة يعمل دون كلل ويحاول أن يصل إلى عقد المؤتمر الوطني الليبي لوضع الخطوط العريضة التي يرتضيها الشعب الليبي ويحتضنها المجتمع الدولي”.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر “تويتر”: “التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا”.

التقى الممثل الخاص #غسان_سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. أكد سلامة على اهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا. بدوره رحب أبو الغيط بجهود الممثل الخاص في احياء العملية السياسية في ليبيا. pic.twitter.com/5gNfTQLRhM — UNSMIL (@UNSMILibya) September 2, 2019

وأكد سلامة خلال اللقاء “أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا”.

وأضافت البعثة أن أبو الغيط “رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا”.