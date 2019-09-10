خطوة تُقرّب المنطقة الشرقية من نهاية عجز الكهرباء

قامت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة بتوفير قطع غيار تشغيلية للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال المتحدث باسم هيئة الكهرباء ربيع خليفة لقناة “218”، الثلاثاء، إن هذه الوحدة خارج الخدمة منذ 4 أشهر نظرا لوجود بعض الأعطال بها وعدم وجود قطع غيار لها.

وأوضح خليفة أن رئيس الهيئة فخري المسماري أعطى الإذن لتوريد قطع الغيار التشغيلية للوحدة من الخارج وتم توفيرها ليتم تركيبها على الوحدة الثالثة لإعادة تشغيلها وإرجاعها على الشبكة من جديد، منوها إلى أن هذه الوحدة تعمل بقدرة إنتاجية بمقدار 150 ميغاوات.

وأكد أن العجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية يتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات، أي أنه بعد دخول هذه الوحدة سينتهي العجز تماما ولن يكون طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

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