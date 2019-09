الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة ورواندا على استقبال طالبي اللجوء من  ليبيا

رحبت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا.

وأثنت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ما وصفته بـ”كرم” دولة رواندا.

وشدد الأوروبيون على ضرورة تسريع العمل من أجل التعامل مع الاحتياجات الطارئة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

