حُلة جديدة لمستشفى الظهرة بعد صيانة عامة

يشهد مستشفى الظهرة القروي في بني وليد أعمال الصيانة تجري على قدم وساق داخل مرافقه بإشراف مباشر من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتستهدف أعمال الصيانة كافة الأقسام وغرف العمليات والإيواء وصالة الولادة والغرف الخاصة بحضانات الأطفال.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال وبالتالي إعادة افتتاح المستشفى بعد 6 أشهر حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.

وتأتي صيانة مستشفى الظهرة لتخفيف الضغط على مستشفى بني وليد العام والمراكز الصحية وتطوير الخدمات الطبية بمواصفات متكاملة تخدم سكان المدينة.

وسيكون للمستشفى القروي بعد الانتهاء من الصيانة الدور الكبير في تخفيف معاناة المواطن في بني وليد والمناطق المجاورة.

يشار إلى أن مستشفى الظهرة القروي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد جرى اعتماده مستشفى قروياً من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق مؤخرًا بعد أن كان مركزًا صحيا.

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