وزير الخارجية الإماراتي يطالب بعودة الحوار السياسي في ليبيا

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن الحرب الدائرة في ليبيا، قائلا: “الموقف الإماراتي الذي نحمله في كل المحافل الدولية، لصيق بموقف مصر في ليبيا”.

وأوضح “يرتكز الموقف على ضرورة عودة الحوار السياسي والعملية السياسية، توقف العمليات العسكرية الحالية، بجانب معالجة التطرف وسيطرة الميليشيات على العاصمة”.

وأردف “التعاون مع الموقف المصري، ضمن أولوياتنا الحالي في ليبيا”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس.

