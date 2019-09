محلل ليبي: عناصر إخوانية ترفض زيارة نواب بالبرلمان لأمريكا

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن هناك عناصر إخوانية داخل اللوبي في أمريكا تندد بزيارة بعض أعضاء النواب الليبية ولقائهم بمسؤولين سياديين بالإدارة الأمريكية.

وأضاف “الرميح” في مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن المشكلة تكمن في وجود أذرع من الخارج تعمل على تحريك التنظيمات المسلحة، ورغم ذلك فإن القوات المسلحة الليبية على وشك إنهاء معركة طرابلس، خاصة أنها تعمل على عدة مستويات وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة داخل ليبيا.

