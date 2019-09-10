مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية: وصول “11” ألف جواز سفر بعد طباعتها في طرابلس

بنغازي 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي الثلاثاء، عن وصول الدفعة من جواز سفر إلى مدينة بنغازي بعد طبعاتها بمصلحة الجوازات بطرابلس.

وقال الناطق الرسمي بمصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية عماد العبيدي، إن عدد الجوازات السفر التي وصلت بلغ عددها “11” ألف جواز سفر، كدفعة أولى لمدينة بنغازي، وتم البدء في توزيعها على الفروع من اليوم.

وأكد العبيدي أنه جاري العمل على طباعة باقي الجوازات بالكامل، خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما ورد من مصلحة الجوازات بطرابلس.

وأشار العبيدي إلى أنه جاري العمل على تطوير وتحديث منظومة التصوير، وفي الأيام القادمة ستُباشر عملها. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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