فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مشاكل مطار الأبرق الدولي

الأبرق 10 سبتمبر 2019 (وال)- قام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، بزيارة لمطار الأبرق الدولي.

هذا وناقش فخامته خلال اجتماع عقده، ضم حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق، ورئيس مصلحة المطارات الأستاذ صالح اشتيوي، ومدير عام مطار الأبرق الأستاذ أبو بكر بدر، احتياجات بلدية الأبرق.

كما بحث فخامته خلال اجتماع أخر عقد بحضور رئيس مصلحة المطارات، ومدير عام مطار الأبرق الدولي، ومدير المنفذ وعميد البلدية، ومسؤول الكهرباء بمنطقة الأبرق، سُبل تفعيل وفتح مطار الأبرق أمام الرحلات الجوية.

كما ناقش فخامته خلال الاجتماع أيضًا، مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني، ومنظومة المراقبة، ومعدات الأمن والسلامة بالمطار، وبعض المشاريع المقترحة مثل : تنفيذ مبنى إداري بالمطار، وصالة كبار الزوار VIP، إلى جانب مشاكل المطارات بشكل عام، وبحث إمكانية وضع خطة عمل لحل كل المختنقات بالمطارات، لتسييّر الرحلات الجوية بين المطارات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في البلاد.

ودعا فخامته إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل، لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إحالة كل المقترحات إلى الهيأة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة، ومن ثم إحالتها لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني. (وال- الأبرق) ع ع

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