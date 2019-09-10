ليبيات يطلقن مبادرة “زواجي ليس جريمة”

أطلق عدد من مؤسسات المجتمع المدني في منطقة البركت مبادرة “زواجي ليس جريمة”، وذلك من أجل مناصرة الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

وتتضمن المبادرة، التي أطلقت في مدرسة أبي بكر الصديق بمنطقة البركت، ورش عمل حول هذا الموضوع تستمر يومين بمشاركة 50 شخصا في كل ورشة.

وتهدف مبادرة “زواجي ليس جريمة” إلى تسليط الضوء على إحدى القضايا الهامة التي تهم المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي وضياع حقوقهن وأبنائهن.

يشار إلى أن الليبيات المتزوجات من غير الليبيين يعانين كثيرا بسبب عدم حصول أبنائهن على الجنسية أو أي أوراق ثبوتية أخرى، وهذا يترتب عليه عدم تمكنهم من الدراسة في المدارس أو الجامعات الحكومية.

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