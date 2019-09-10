الوطنية للنفط ببنغازي: لم يصلنا كيروسين الطيران منذ 5 أشهر و “صنع الله” يوظف النفط سياسياً

العنوان_بنغازي

أصدرت المؤسسة الوطنية النفط ببنغازي بياناً حول تخفيض إمدادات “كيروسين” الطيران للمنطقة الشرقية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس و ذلك لحصار المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة، معتبرةً أن هذا مجهود يضاف للحصار الذي يمارسه محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” و المجلس الرئاسي “غير الشرعي” بحسب وصفها في الغذاء و الدواء و الاحتياجات الضرورية بالإضافة إلى إيقاف حركة المواصلات الجوية والطيران.

و تضمن البيان أن آخر شحنة قد وصلت كانت من 3 أبريل لسنة 2019 وبكمية قدرها 6 آلاف طن متري من كيروسين الطيران، مضيفةً أن “صنع الله” يستخدم مقدرات الشعب الليبي لحصار المنطقة الشرقية و الجنوبية ليساهم في دعم الحرب لصالح المليشيات بحسب وصفها خلال البيان.

و أكدت المؤسسة خلال بيانها أنها متابعة لهذه الخطوات التي تؤكد التأمر ضد الشعب الليبي باستخدام “صنع الله” المقدرات في توظيف سياسي بعيداً عما يدعيه من حياد لمؤسسة مملوكة لكل الليبيين ، بحسب البيان، وخصوصاً أنه لم يتخذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية ضد تهريب المحروقات بمليارات الدولارات التي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، إضافةً إلى تقارير العديد من المنظمات الدولية .

و أفادت المؤسسة أن منع “كيروسين” الطيران أثر بشكل مباشر على انتظام حركة الخطوط العاملة بمطار بنينا و تأخر رحلات تنقل المواطنين و المرضى بين المدن الليبية و بعض الدول المجاورة خصوصاً مع بدء رحلات داخلية لمطاري الكفرة وسبها وقرب تدشين طيران البرنيق العامل من مدينة بنغازي و عدم تزويد هذه المطارات الحيوية للدولة الليبية بالاحتياج اللازم من كيروسين الطيران منذ خمسة أشهر يعد استغلال سيء للسلطة المستلبة من قبل شخص مكنته حكومة تحت سيطرة المليشيات ليصبح أحد معاول الهدم لوحدة الدولة الليبية بحسب وصف البيان.

وفي ختام البيان أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنه سيتخذ مجلس كافة الإجراءات الضرورية لردع هذا الفعل غير المسؤول ادارياً و قانونياً وعملياً

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