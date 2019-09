وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت لدعم الحل السياسي في ليبيا

ترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقرّ الأمانة العامة بالقاهرة.

وفي كلمة، أكّد وزير الشؤون الخارجية على مواقف تونس الثابتة من قضايا المنطقة العربية ومستجدّاتها وفي الصّدارة منها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والسودان.

