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“خارجية الوفاق”: هذا ماحدث للصحفي المجري المختفي في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن تعرض الصحفي المصور المجري( جرجيلي سابو ) التابع لتلفزيون ( RTL ) المجري لإصابة أثناء القصف في محور صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ” الصحفي المجري الآن بصحة جيدة ويتماثل للشفاء”.
وأكدت الوزارة على ضرورة حماية الصحفيين وعدم إستهدافهم ، و على الصحفيين والإعلاميين ضرورة اتخاذ كافة التدابير و عدم تعريض أنفسهم للخطر والحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء تغطية أخبار الجبهات وفق مبدأ السلامة أولا .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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