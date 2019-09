المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن تعرض الصحفي المصور المجري( جرجيلي سابو ) التابع لتلفزيون ( RTL ) المجري لإصابة أثناء القصف في محور صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ” الصحفي المجري الآن بصحة جيدة ويتماثل للشفاء”.

وأكدت الوزارة على ضرورة حماية الصحفيين وعدم إستهدافهم ، و على الصحفيين والإعلاميين ضرورة اتخاذ كافة التدابير و عدم تعريض أنفسهم للخطر والحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء تغطية أخبار الجبهات وفق مبدأ السلامة أولا .

The post “خارجية الوفاق”: هذا ماحدث للصحفي المجري المختفي في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية