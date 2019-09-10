كونتي: إعادة الاستقرار إلى ليبيا أولوية للحكومة الإيطالية الجديدة

اعتبر رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، إعادة الاستقرار إلى ليبيا أولوية للجهاز التفيذي الجديد، قائلا: “التزامي المتواصل والشخصي لتحقيق الاستقرار في ليبيا يؤكد مستوى الأولوية التي نوليها لهذه المنطقة من العالم، التي زرتها كثيرًا من أجل تشجيع لقاءات وعلاقات سياسية مثمرة”.

جاء ذلك في خطابه، أمس الإثنين، أمام مجلس النواب في روما قبل التصويت على الثقة، وفقا لما أوردت وكالة “آكي” الإيطالية.

وتابع: “لكن بالتأكيد التزامي الشخصي لن يتوقف عند الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط. في الواقع ، أعتزم مواصلة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لإفريقيا ، سواء من خلال زيادة تعزيز الحوار على أعلى المستويات، أو من أدائي دور المترجم في أوروبا للدور الإيجابي الذي بوسع القارة القيام به في الديناميات الدولية”





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