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طبرق.. انهيارات تهدد المارين على طريق وادي عايد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني الطريق الرابط بين وادي عايد ووادي الطرفاوي بقرية جنزور التابعة لبلدية بئر الأشهب من انجراف وتضرر العبارات الموجودة أسفله وانسدادها وانهيارها ما يستوجب تدخلا سريعا لمعالجتها.

وسيؤدي عدم صيانة هذا الطريق لإقفاله وهو أمر سيؤثر على حركة المزارعين والأهالي الذين يستعملونه، وفق مدير مكتب المواصلات ببلدية بئر الاشهب سلامة بكار.

وبات الطريق يشكل خطرا للمارين عليه فهو حيوي بالنسبة للسكان القاطنين بالقرب منه وعدم صيانته سيؤثر عليهم بشكل كبير.

ودعا بكار إلى التدخل السريع من الجهات ذات العلاقة لمعالجة الانهيارات قبيل الشتاء القادم، مشيرا إلى أن الطريق الآن شبه مقطوعة ومعرضة للإقفال مما يؤثر على حركة المزارعين وأهالي القرى القريبة.

وذكر أن مهندسين تابعين لوزارة المواصلات بالحكومة المؤقتة زاروا موقع الانهيارات لكن لم يتم تنفيذ أي حل حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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