الكشف عن تنظيم للدعارة والاتجار بالمهاجرين من نيجيريا إلى ليبيا

كشفت مصادر أمنية لوكالة “آكي” الإيطالية، أنه تم الكشف عن عصابة تنشط في مجال تهريب المهاجرين من نيجيريا إلى ليبيا.



وقالت المصادر إن “التحقيقات التي جرت من قبل فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمقر شرطة بريشا إنطلقت إثر إدانة 3 من الضحايا، الذين سردوا كل مراحل تجنيدهم، والمضايقات التي واجهوها خلال الرحلة، بما فيها العنف البدني، الاعتداء الجنسي، والقيود القسرية في مراكز الاحتجاز الليبية، وذلك بعد أن قرروا تحرير أنفسهم من مستغليهم”.



وبحسب ما ذكرت المصادر الأمنية لـ “آكي”، تمت التحقيقات مع 6 من المشتبه بهم، جميعهم من النيجيريين، 3 اعتقلوا بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الدعارة”، وأنه“من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، حدد عناصر الأمن رجل وامرأة من التنظيم المتمركز في ليبيا ونيجيريا في مقاطعة بريشا، والملتزمين بتسهيل دخول الفتيات إلى مجال الدعارة”، إضافة إلى استخدام الطقوس السحرية والتهديدات ضد أفراد الأسرة في وطنهم، لإجبار الضحايا على دفع بين 20 و30 ألف يورو، فدية لتحريرهم من مستغليهم.

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