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حفل تأبين مهيب للشاعرين “بوهارون وامغيب” باجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودعت مدينة الشعراء اجدابيا في حفل تأبين مهيب شاعرين من فحول شعرائها ومن الأصوات المهمة في الشعر الشعبي الليبي اللذين فارقا الحياة مؤخرا هما محمد بوهارون وجبريل امغيب.

وجرى تأبين الشاعرين بحضور شيوخ وأعيان أجدابيا وضواحيها، والعديد من شيوخ ورموز منطقة برقة بكافة أطياف نسيجها الاجتماعي والثقافي، من الشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين وغيرهم من أهل المدينة.

وشارك الحضور في تأبين قبيلة أزوية لقامتين شعريتين وتنوعت الكلمات التأبينية كلمة الترحيب، وكلمة الرفاق والأحباب والأصحاب، وكلمة شيوخ وأعيان أجدابيا وكلمة الأكاديميين.

وختم الحفل بتكريم أسرتي الشاعرين، أسرة الشاعر محمد بوهارون الزوي، وأسرة الشاعر جبريل أمغيب الزوي، ومنحوا دروعا وشهادات تقدير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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