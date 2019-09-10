حفل تأبين مهيب للشاعرين “بوهارون وامغيب” باجدابيا

ودعت مدينة الشعراء اجدابيا في حفل تأبين مهيب شاعرين من فحول شعرائها ومن الأصوات المهمة في الشعر الشعبي الليبي اللذين فارقا الحياة مؤخرا هما محمد بوهارون وجبريل امغيب.

وجرى تأبين الشاعرين بحضور شيوخ وأعيان أجدابيا وضواحيها، والعديد من شيوخ ورموز منطقة برقة بكافة أطياف نسيجها الاجتماعي والثقافي، من الشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين وغيرهم من أهل المدينة.

وشارك الحضور في تأبين قبيلة أزوية لقامتين شعريتين وتنوعت الكلمات التأبينية كلمة الترحيب، وكلمة الرفاق والأحباب والأصحاب، وكلمة شيوخ وأعيان أجدابيا وكلمة الأكاديميين.

وختم الحفل بتكريم أسرتي الشاعرين، أسرة الشاعر محمد بوهارون الزوي، وأسرة الشاعر جبريل أمغيب الزوي، ومنحوا دروعا وشهادات تقدير.

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