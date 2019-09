طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بضرورة التكاتف لحل الأوضاع في ليبيا بعد الشرخ الكبير الذي أحدثته التطورات الأخيرة في طرابلس، والعودة للحوار من جديد.

وطالب أبو الغيط، خلال كلمته في الدورة 152 لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، كل الأطراف بالعمل على إيجاد الحلول للنأي بأنفسهم عن التدخل الخارجي.

