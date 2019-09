وزير الخارجية التونسي يصف ما يحدث في ليبيا بـ «الحرب الأهلية»

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في ليبيا هو “حرب أهلية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتاب في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”: “الملف الليبي، ملف أساسي وجوهري لأن ليبيا دولة جارة، ونحن لدينا واجب أخلاقي لمساعدة أخوتنا في ليبيا”.

وأردف “ما يحدث في ليبيا حاليا مع الأسف حرب أهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونتمنى ان يصدر عن هذا الاجتماع (وزراء الخارجية العرب) يؤكد التزام الدول العربية المجتمعة بضرورة وفق إطلاق النار، لمساعدة الليبيين والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سياسي سلمي فيما بينهم، حسب القواعد الموضوع من قبل الأمم المتحدة”.

وقال الجهيناوي: “لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، لأننا للأسف شاهدنا نتائجه المؤسفة، فنحن بلد جار، ونعيش تلك الأزمة بقوة انطلاقا من واجبنا كدولة جارة”.

وعن موقف تونس في تلك الأزمة: “تونس لا تؤيد أي طرف سواء الغرب أو الشرق، نحن مع كل الأطراف في تلك الأزمة”.

