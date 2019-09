دائرة للنظر في طعن ليبيا على تعويض مصريين 261 مليون

يعكف المكتب الفني لمحكمة النقض، على تحديد دائرة جديدة، لنظر طعن الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة، بتعويض عائلة مصرية 261 مليون و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب تصريحات مصادر قضائية لمصراوي.

وكانت دائرة النقض المتخصصة بنظر الطعن، أحالته في وقت سابق للمكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة؛ لنظر القضية.

