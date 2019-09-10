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“خارجية البرلمان” تستذكر دعم ستيفنز لليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى السابعة لمقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز إثر الهجوم الغادر على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012.

وأشارت اللجنة إلى أن المجموعات التي كانت وراء الحادثة انتهزت حالة الفراغ الأمني في أعقاب الثورة، لتنفيذ مخططها الإجرامي للهجوم على مقر السفارة.

وأكدت اللجنة حرصها على العلاقات الليبية الأميركية، إذ ظل السفير الراحل داعما لقضايا الشعب الليبي وتطلعاته للحرية والديمقراطية، مشيرة إلى أنها تطمح لظهور الملابسات المتعلقة بهذه القضية.

وثمنت عودة الأمن والاستقرار لمدينة بنغازي بفضل القوات المسلحة التي استطاعت طرد الجماعات الإرهابية التي حاولت اتخاذ المدينة معقلا لأنشطتها الإجرامية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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