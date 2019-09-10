الزايدي: مستعدون لحل مشاكل هراوة وسبها

أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزايدي استعداد الحكومة على حل المشاكل التي تمر بها بلديتا هراوة وسبها.

جاء ذلك لدى لقا جمع الزايدي بوفد من حكماء وأعيان بلدية هراوة، ورئيس المجلس التسييري وممثلين عن بلدية سبها.

واستمع الزايدي للمشاكل والمختنقات وآلية تذليلها خاصة فيما يتعلق بتوفر السيولة المالية ومشكلة النظافة.

من جهته، قام عميد بلدية سبها بعرض مشكلة البلدية المتمثلة في نقص السيولة وعدم توفر غاز الطهي، إضافة إلى بعض المشاكل الأخرى.

ولفت الوزير إلى أن المشكلات المتعلقة بالأمور النقدية سيتم عرضها على رئيس الحكومة المؤقتة لحلها من خلال مصرف ليبيا المركزي.

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