اجتماع طارئ بـ«صحة الوفاق» للتنسيق بين مركز «الطب الميداني» وجهاز الإسعاف

عقد مدير لجنة الأزمات والطوارئ بديوان وزارة الصحة في حكومة الوفاق، فوزي أونيس، اجتماعا طارئا لوضع آلية تنسيقية وغرفة عمليات مشتركة بين مركز الطب الميداني والمستشفيات العامة وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال فوزي، خلال الاجتماع، إن «الاجتماع يهدف إلى التقليل من علاج الجرحى في المصحات الخاصة، ووضع خطة لاستقبال أكبر عدد منهم في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة مشتركة بين المستشفيات العامة وإدارة الطوارئ بالوزارة ومركز الطب الميداني وجهاز الإسعاف»، حسب بيان لوزارة الصحة.

وأضاف فوزي أنه «سيجري استيعاب كل الجرحى من المستشفيات الميدانية إلا حالات بسيطة ستحول إلى المصحات مع التغلب على الإشكاليات الموجودة بسبب قلة عدد الممرضين، وذلك بندبهم من إدارة الخدمات الصحية طرابلس إلى العمل بالمستشفيات، مع توفير حافز مادي للتمريض من قبل الوزارة ومركز الطب الميداني».

من جانبه، قال المدير المكلف بجهاز الطب الميداني، رضا الشويخي، إنه «فعلا جرى إنشاء غرفة العمليات المشتركة بين مركز الطب الميداني وجهاز الإسعاف وإدارة الطوارئ بالوزارة والمستشفيات، لتتمكن من تغطية كل الاحتياجات في الفترة المقبلة».

وأوضح أن «عمل الطب الميداني هو استقبال الجريح وإجراء الإسعافات الأولية له وإخراجه من مرحلة الخطر، حتى يتم تحويله إلى المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له».

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