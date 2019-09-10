الرقيق : حل مشكلة مرزق بالسلم الإجتماعي وليس بالقوة

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس حكماء سبها حسن الرقيق إن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع حكماء وأعيان سبها بشأن الوضع في الجنوب تناول مناقشة عبئ الدولة وكل ما تعانيه من آلة الحرب التي أطاحت بالشباب بحسب تعبيره.

الرقيق أشار في تصريح أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللقاء تطرق عن المشاكل الأخيرة التي وقعت بين أهالي مرزق، معتبراً أن موضوع مرزق لا بد أن يعالج بالسلم الإجتماعي و ليس بالقوة.

واستطرد حديثه:” السراج أبدى استعداده لأي مبادرة إجتماعية تدعم الإصلاح أن يكون له دور كبير في المنطقة ومن ناحية أخرى أكد لنا السراج أنه لا فرق بين مدينة وأخرى أو بلدية وأخرى بغض النظر عن اتجاهاتها ومواقفها، الكل يعلم ما يحصل في مرزق و نحن من المستحيل أن نسمح بالعودة للماضي”.

وعلق الرقيق على مسألة تدخل الحكومة المؤقتة بأي شكل في العمليات الإنتخابية للمجالس البلدية موضحاً أن الدولة الليبية في حكومة الوفاق ترى الموضوع أصيل للجنة العليا للإنتخابات.

كما قال إنه فيما يخص بلدية سبها لم يتم للآن البت في الطعن المقدم للمحكمة وإن تم لصالح أحد الأطراف سيقومون بالتسليم و الاستلام، مشيراً إلى أن لجنة الإنتخابات الحكومية ليس لها شأن في هذه الأمور بل هي ملتزمة بما يريده الليبيين.

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