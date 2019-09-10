أمريكا تؤكد على وجوب بقاء الوطنية للنفط محايدة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بكل من، مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر، والسفير نورلاند بمقر السفارة بتونس.

وأوضحت السفارة الأمريكية بليبيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، أمس الثلاثاء، أن اللقاء جاء للتأكيد على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي يجب أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة، وكذلك يجب أن تكون بمأمن عن الصراعات والتجاذبات السياسية وذلك من أجل القيام بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين ، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.





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