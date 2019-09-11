متهما سلامة بالتدليس..جعودة: على الجيش التجرد من سلاحه

شن عضو مجلس الدولة، صالح جعودة، هجوما شديد اللهجة على المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، واصفا إياه بأنه “النسخة العربية للإسباني، لبرناردينو ليون”، المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا، قائلا: “إن قول سلامة تدليسًا بأن هناك قوة مُسيطرة على طرابلس، ويقبل أن ينقل هذا الكلام، فهذا يعني تزوير الحقائق عبر وسائل إعلام أجنبية”



وخلال تصريحات تليفزيونية، قال جعودة “إن غسان سلامة كان رجل دولة في لبنان، ثم مارس الكثير من المُهمات”، مضيفا أنه إذا كان الجيش يريد الانسحاب، فيجب توجيه الأوامر لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وقادة قوات الوفاق، بتكليف أسامة جويلي، وصلاح بادي، وغيرهم من القيادات، بالحديث مع قوات الجيش حول انسحاباتها وتجريدها من أسلحتها.

وأكد عضو مجلس الدولة، أن كل المناصب من اختصاص مجلس النواب المُنعقد في طبرق، بالاتفاق مع مجلس الدولة، وفقًا لما تُقره نصوص الاتفاق السياسي.

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