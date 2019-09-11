الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي تؤكد على وحدتها وترابطها القويّ أمام التحديات

عقدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اجتماعها الأول لمدراء فروع الجمعية على مستوى ليبيا، بمدنية بنغازي.

وأكد الأمين العام خلال الاجتماع، على أهمية الحفاظ على وحدة الجمعية، لأهمية دورها للسلطات المحلية، ودور الأمانة العامة، فى دعم وتعزيز قدرات الفروع والمتطوعين، أثنى على الشركاءالدوليين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية.

وحضر الاجتماع رئيس الجمعية العمومية ونائبه، إضافة إلى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق لها، وبمشاركة مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر شبكة الأتصالات المرئية .

وقدّم مدراء الفروع، تقارير أعمالهم للعام 2018 والنصف الأول من العام 2019، عبر العروض المرئية وتقارير تم توزيعها، لفتح الحوار والاستفسار حول ما جاء فيها.

وأكد مدراء فروع جمعية الهلال الأحمر الأحمر الليبي، على وحدة الجمعية وتماسكها، وأنهم لن يسمحوا بالعبث بمكتسبات 62 عامًا من العطاء الإنساني، مشدّدين على مبادئ الجمعية، وأن وحدتها ليست محلّ نقاش أو حوار، لكونها متماسكة ومترابطة منذ عقود طويلة، ويجب الحفاظ على إرث المؤسسين ومواصلة المشوار الإنساني والتطوعي.

ويأتي حضور اللجنة الدولية والاتحاد الدولي، لأهميته الكبيرة، وأيضا لإزالة الشكوك، حول مستقبل وحدة الجمعية، حيث تعهّدت اللجنة الدولية والاتحاد الدولي، بالعمل لأجل دعم الفروع والمتطوعين من خلال برامج عمل مشتركة الفترة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الحاضرون، بيانًا، أكدوا فيه تماسكهم ووحدتهم بالجمعية العمومية للهلال الأحمر، وأن لا مساومة حول إرث الجمعية وعطائها الكبير.

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