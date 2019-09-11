لتسهيل الصرف من ميزانية الطواريء..أركان الوفاق تطلب إعلان مرزق منكوبة

طالبت رئاسة أركان قوات الوفاق، في مذكرة للقائد الأعلى لقوات الوفاق؛ بمخاطبة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق لدراسة وتقييم المخاطر والأضرار البشرية والمادية، والنظر في إمكانية إعلان مدينة مرزق مدينة منكوبة، واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لمعالجتها، فضلا عن تخصيص موارد مالية طارئة لهذه المنطقة.



وخلال المذكرة التي طالعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، الأربعاء، أرجعت رئاسة أركان الوفاق سبب طلبها إلى ما نتج عن أعمال عنف ممنهجة وعمليات قتل جماعي على نطاق واسع، وعلى فترات متكررة، وقعت بالمدينة.



وقالت رئاسة أركان الوفاق، إن إعلان مرزق مدينة منكوبة سيسهم في تسهيل بعض الإجراءات الاستثنائية خارج الضوابط الإدارية والمالية، بما فيها الصرف من ميزانية الطوارئ، وطلب تغطية بعض الموضوعات العاجلة غير المدرجة في بنود ميزانية الدفاع، بحسب ما جاء بالمذكرة.



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