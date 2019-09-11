منطقة الكفرة العسكرية: لا وجود لخروقات أمنية في المنطقة                             

أعلن مكتب إعلام منطقة الكُفـرة العسكرية، أن الأوضاع الأمنية في المنطقة تسير بشكل منضبط، ولا وجود لأي خروقات أمنية، كما تُروّج الإشاعات حول المنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن هدف بثّ الإشاعات زرع الفتنة والتفرقة، بين المكونات الليبية داخل مدينة الكفرة، وتعمل أطراف خفية على خلق الأزمات.

وكان المكتب الإعلامي، في وقت سابق، قد أعلن افتتاح مركز تدريب الكفرة، لاستقبال الجنود، وتأهيلهم عبر التدريبات والدروس العسكرية.

ونشر المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية، صورا لطلبة المركز، بعد الحصص التدريبية التي أخدوها، منذ يومها الأول.

وشهدت مدينة الكفرة، في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، أول اجتماع موسع لرئيس هيئة الاستثمار العسكري، مع رؤوساء الأجهزة الاستثمارية العسكرية، بالجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية