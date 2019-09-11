إدارة المفرقعات تزيل قذيفة وبقايا صاروخ بمنطقة عين زارة

قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، بأزالة قذيفة مدفعية وبقايا صاروخ “سنورا” بمنطقتي عين زارة والمشروع شارع المطبات، ضمن نشاط الإدارة والمهام التي يقوم بها بشكل مستمر، في إزالة القذائف، التي كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

ونجحت الإدارة في الثامن من شهر سبتمبر الجاري، من إزالة صاروخ PG7 بمنطقة صلاح الدين، كانت تهدد حياة أهالي المنطقة.

وطالبت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، من المواطنين، بضرورة التواصل والاتصال، بالغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية، عبر أرقام هواتفها، في حال وجود أي أجسام مشبوهة، ويُمنع الاقتراب منها، وإعلام الهيئة بأماكن تواجدها ليتمّ التعامل معها، وإنقاذ الأهالي المناطق.

أرقام هواتف الغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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