وفاة شخصين في حادث سيارة جنوب سرت

توفي شخصان في حادث سيارة كانت تقل 7 أفراد من عائلة واحدة 70 كلم جنوب مدينة سرت.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «إن الحادث وقع جراء تدحرج السيارة، وأسفر عن وفاة اجميعة عثمان محمد عثمان، وبلغ من العمر 77 عامًا، وحمزة الصديق محمد، وعمره 32 عامًا».

وأشار المصدر إلى «دخول حنان الصديق محمد الصديق (30 عامًا)، وعبد السلام الصديق محمد العناية بمستشفى ابن سينا بسرت».

ولفت المصدر الأمني إلى أن سبب الحادث هو «السرعة، مع وجود حفريات بالطريق وانفجار الإطار الأمامى للسيارة».

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