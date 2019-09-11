صحة المؤقتة تعلن عن ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض

أعلنت إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن تنظيم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية.

وأوضحت الإدارة، أن الورشة ستكون يوم 17 سبتمبر، بمركز التدريب بديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، على تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ودعت إدارة الجودة وسلامة المريض، مدراء مكاتب الجودة وسلامة المريض، بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز الطبية التخصصية والخدمات الصحية بالبلديات، بالمشاركة في ورشة العمل.

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