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التدخل السريع تضبط شخصين بحوزتهم “الحبوب المهلوسة” في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت وحدة الدوريات بقوة التدخل السريع، بالإدارة العامة للأمن المركزي، من القبض على شخصين بحوزتهم عدد من أقراص الحبوب المهلوسة للعقل، باحدى نقاط التفتيش داخل العاصمة طرابلس.

وأعلنت الوحدة، أخد الإجراءات اللازمة والقانونية، حيال المقبوض عليهم، وتمت إحالتهم جهات الإختصاص، وبحوزتهم المبرزات، وذلك لإستكمال باقي الإجراءات القانونية والمحاكمة.

وثمّنت وحدة الدوريات بقوة التدخل السريع، الجهود التي يبذلها الضباط وضباط الصف، لحماية المواطنين ومكافحة جميع المظاهر السلبية والجريمة بجميع أنواعها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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