الجيش الوطني يكشف مواقع تخزين الأسلحة والطائرات التركية المسيرة

كشفت مصادر عسكرية في الجيش الوطني، أن وحدات الرصد نجحت في تحديد مناطق انطلاق الطيران التركي المسير، في مدينة الزاوية، التي تعدّ موقعًا لتخزين الذخائر وتوجيه الطيران المسير.

وأوضحت المصادر، أن الطائرات المسيرة، تتخد من مصفاة الزاوية مقرًّأ رئيسيًا لإقلاعها، نحو أهداف عسكرية تابعة للجيش الوطني، لضربها، وأن المصفاة يوجد فيها أيضا، غرفة عمليات تعمل ليلاً.

وأشارت المصادر العسكرية، أن المجموعات المسلحة في حكومة الوفاق، وضعت أجهزة الهوائيات والتشويش، إضافة لأجهزة تسيير الطائرات، فوق مبنى مصرف مقابل ميدان الزاوية، وأن عناصر تابعة للجيش الوطني في المدينة، تمكنوا من إزالتها.

وأكدت المصادر أن المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية، خزّنت المدرعات والأسلحة الثقيلة في منطقة أبوصرة، وأن وحدات الرصد في الجيش الوطني، حدّدت مواقع بشكل دقيق، وكشفت أن المجموعات المسلحة تعمّدت تخزين المدرعات والأسلحة الثقيلة، بين الأحياء السكنية.

وتمكّنت وحدات خاصة في الجيش، من تحديد هويات بعض مسلحي المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية، تابعين لفرقة الإسناد التي يتزعمها المتطرف أبو عبيدة الزاوي.

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