فيديو .. أجدابيا تؤبن قامتين من قامات الشعر الشعبي في ليبيا

أقامت قبيلة أزوية بمدينة أجدابيا، حفل تأبين للشاعرين الكبيرين من أبناء القبيلة، الراحل محمد بوهارون والراحل جبريل امغيب، اللذين وفاهما الأجل الأيام القليلة الماضية.

حضر التأبين عدد من أعيان وأبناء قبيلة أزوية إلى جانب لفيف من كبار شعراء الشعر الشعبي في ليبيا والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام بمدينة أجدابيا.

خلال حفل التأبين ألقيت بعض الكلمات التي تحدث فيها الحضور عن مآثر ومحاسن ومواقف الفقيدين خلال مسيرة حياتهما، وكان منها كلمة المجلس الأعلى لقبيلة أزوية والتي ألقاها المتحدث باسم القبيلة، الشيخ سالم بوحرورة وكلمة للشاعر سالم رجب صبرة، منسق شعراء الشعر الشعبي بالمنطقة الشرقية سابقاً، بعد ذلك تخللها إلقاء عدد من قصائد الرثاء في حق الفقيدين، منها قصيدة رثاء ألقاها الشاعر الشعبي عبدالله بوالروين بعنوان (يابوهارون العمرعدى بينا)، بعدها القى الشاعر جمعة بوخبينة قصيدة رثاء أخرى بعنوان (علم من أعلام الشعر ودعنا)، ثم تلتها قصيدة رثاء للشاعر الشاب صالح بولعج.

هذا ويذكر ان “بوابة إفريقيا الإخبارية” كان لها لقاء قصير على هامش حفل التأبين مع الشاعر الشعبي الكبير سالم صبرة والتي تحدث فيها عن ذكرياته مع الشاعر الراحل محمد بوهارون الزوي.

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