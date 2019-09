“الأزمات والطوارئ” بوزارة الصحة تعقد اجتماعا طارئا

المتوسط:

عقد فوزي أونيس مدير لجنة الأزمات والطوارئ بديوان وزارة الصحة اجتماعا طارئاً ضم كلاً من : “مدير إدارة التفتيش والمتابعة” ومدير إدارة الشؤون الطبية” بوزارة الصحة ومدير جهاز الطب الميداني” ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ” ، ومدراء المستشفيات المكلفة بالأزمة داخل مدينة طرابلس الكبرى.

وقد صرح فوزي في كلمة له بعد الاجتماع “أن الهدف من وراء الاجتماع هو التقليل من علاج الجرحى في المصحات الخاصة ووضع خطة لاستقبال عدد اكبر منهم في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة مشتركة بين المستشفيات العامة وإدارة الطوارئ بالوزارة ومركز الطب الميداني وجهاز الاسعاف”.

وقد أفاد فوزي “أنه سيتم استيعاب كل الجرحى من المستشفيات الميدانية إلا حالات بسيطة سيتم تحويلها إلى المصحات، وذلك مع التغلب على الإشكاليات الموجودة من قلة عدد الممرضين وذلك بندبهم من إدارة الخدمات الصحية طرابلس إلى العمل بالمستشفيات مع توفير حافز مادي للتمريض من قبل الوزارة ومركز الطب الميداني”.

وأضاف رضا الشويخي المدير المكلف بجهاز الطب الميداني: “أنه بالفعل تم انشاء غرفة العمليات المشتركة بين مركز الطب الميداني وجهاز الاسعاف وإدارة الطوارئ بالوزارة والمستشفيات وذلك لتتمكن من تغطية كل الاحتياجات في الفترة القادمة”.

