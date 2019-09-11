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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأربعاء) ، ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 59.02 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 67.45 دينار  $48.01

عيار 22 61.83 دينار  $44.01

عيار 21 59.02 دينار  $42.01

عيار 18 50.59 دينار  $36.01

عيار 14 39.35 دينار  $28.00

عيار 12 33.72 دينار  $24.00

أوقية الذهب 2,098 دينار  $1,493

جنيه الذهب 472.15 دينار $336.05

كيلو الذهب 67,448 دينار $48,006

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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