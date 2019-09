المتوسط:

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، قرار رقم (152) لسنة 2019 ميلادية، بنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى الوحدات الادارية المحلية بالبلديات

جاء ذلك بناء على محضر اتفاق بين وزارتي “الاقتصاد و الصناعة” و “الحكم المحلي” و كتاب وزير الاقتصاد و الصناعة الدكتور ” على العيساوي ” .

الجدير بالذكر أن هذا القرار كان من أولويات خطة وزير الاقتصاد والصناعة “العيساوي” لتفعيل قانون (59) للتحول الي الإدارة المحلية و اللامركزية، حتى تتسنى للبلديات تأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيها، أخذا بالاعتبار الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، و تشجيع الاستثمارات المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية.

The post نقل اختصاصات وزارة الاقتصاد إلى وحدات الإدارة المحلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية