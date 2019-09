المتوسط:

تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، يهدف إلى إخراجها من دائرة الصراع الدولي، وتحديدا بين باريس ورما، وإيجاد الحلول الجذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية، بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.

وكشفت مصادر مطلعة، أن العمل جاري للتجهيز للمؤتمر بخطوات رصينة ودقيقة، لتفادي أخطاء مؤتمر باليرمو في إيطاليا، ومؤتمر باريس، اللذان لم ينجحا في إيجاد تسوية بين الأطراف الليبية.

