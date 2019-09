المتوسط:

أجرى الدكتور ابراهيم بدر الزوي الاستشاري في مجال القلب بمدينة ادمنتون الكندية عمليات قسطرة قلبية ناجحة في مركز طبرق الطبي.

وأكد مدير عام المركز “الدكتور فرج الجالى” أنه تم إجراء أكثر من ” 20 ” عملية قسطرة قلبية ما بين ” استكشافية، وعلاجية ” لحالات من مختلف مدن ليبيا ” طبرق، درنه، شحات، البيضاء، المرج، بنغازي، إجدابيا و الكفرة ” .

وأشار بأن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من أطباء القسم الدكتور عادل سعيد والدكتور أحمد سحنون وتمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وشهد مركز طبرق الطبي خلال الفترة القليلة الماضية افتتاح لعدة أقسام منها قسم ” أورام، جراحة صدر، قسطرة قلبية ” وشهد عدد الزيارات الكبيرة لزوار في مختلف التخصصات الطبية.

The post استشاري قلب بمدينة أدمنتون الكندية يجري 20 عملية بمركز طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية