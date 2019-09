اجتماع تشاوري حول توحيد البيانات بين وزارة العمل و”العامة للمعلومات”

المتوسط:

عقد بمقر وزارة العمل اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاوري حول توحيد البيانات بين مركز التوثيق والمعلومات والهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل فريق مصغر لتوحيد البيانات من خلال دليل للمؤشرات موحد .

وتم الاتفاق علي تدريب بعض العناصر من موظفي وزارة العمل العاملين علي اصدار دليل الأرشاد الوظيفي، كما تم الاتفاق علي توقيع معاهدة شراكة لضمان تنفيذ البرامج المشتركة .

الاجتماع ترأسه وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين بحضور وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عبدالرؤوف البيباص ومدير مركز التوثيق والمعلومات المكلف مسعود بوستة ومدير مكتب المعلوماتية والدعم الفني الياس بلحاج ومستشار الوزارة المهندس حسن الكاسح ومدير الاعلام والتواصل السيدة ربيعة عمار ومهندسي الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ومركز المعلومات والتوثيق.

