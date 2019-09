روندا توقع اتفاقية لاستقبال اللاجئين المحتجزين في ليبيا

المتوسط:

وقعت كل روندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي، امس الثلاثاء، اتفاقية بهدف وضع آلية لنقل اللاجئين من ليبيا.

وتضمنت الاتفاقية أن كيغالي ستستقبل اللاجئين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا وتوفر لهم الحماية.

وأوضحت مفوضية اللاجئين، أنه “سيتم نقل اللاجئين إلى مكان آمن في رواندا على أساس تطوعي”.

ولفتت إلى أنه سيتم إجلاء أول مجموعة من 500 شخص، معظمهم من دول في القرن الأفريقي، “تضم هذه المجموعة الأطفال والشباب المعرضين للخطر”، مشيرة إلى أنها ستستمر في البحث عن حلول للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

ومن المتوقع أن تبدأ رحلات الإجلاء الجوية من ليبيا في الأسابيع القادمة وسيتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الرواندية والليبية، وسيساعد الاتحاد الأفريقي في عمليات الإجلاء، ويوفر الدعم السياسي الاستراتيجي للتدريب والتنسيق، و حشد الموارد، كما ستوفر المفوضية الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، حثت المفوضية المجتمع الدولي على المساهمة بموارد لتنفيذ هذا الاتفاق.

