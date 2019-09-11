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سيالة: إجماع عربي ألا حل عسكريا في ليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، في تصريح له لصحيفة سبتونيك الروسية إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ناقش الوضع الليبي، وأصدر قراراً يستبعد الحل العسكري في البلاد.

وأضاف سيالة، أن القرار صدر دون التحفظ من أحد، وهو ما يعني أن الإجماع العربي بشأن ليبيا متفق عليه، وأن مجلس الجامعة لا يريد التدخل الخارجي في ليبيا، ويريد الحل السياسي لا العسكري- حسب تعبيره.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، قد أكد حرص الجامعة على الدفع باتجاه عودة أطراف النزاع في ليبيا إلى طاولة الحوار للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد أبو الغيظ، خلال لقاء عقده مؤخراً مع سيالة على ضرورة تخفيض التصعيد العسكري الحاصل في ليبيا، مُؤكداً أن الجامعة تبذل كل جهدها لنزع فتيل الأزمة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سيالة زبالة لايفهم أصلا معنى كلمة الحل العسكرى المرفوض من الجميع واولهم المشير خليفة حفتر بمعنى ان يحكم ليبيا مجلس عسكرى دائم يرفض اجراء اى انتخابات والجيش الوطنى وضع خارطة طريق لاقامة دولة مدنية تجرى فيها انتخابات حرة تحت اشراف دولى وما يقوم به الحيش الوطنى من عمليات عسكرية ضد المليشيات الإرهابية لتهيئة البلاد لهذه الدولة المدنية مثل السودان التي ايدها العالم كله وعلى هذه التجربة يتم انشاء مجلس سيادى بأغلبية مدنية لفترة انتقالية برئاسة المشير خليفة حفتر وحكومة مدنية يشكلها عبدالله الثنى وهو الوحيد الذى نال ثقة الشعب في طبرق من خلال مجلس النواب وفى طرابلس من خلال المؤتمر العام ويتميز بالنزاهة في زمن يتهم فيه كل خوان حكومة الوفاق بالسرقة ونهب المال العام انتهى الدرس ياسيالة مكانك الزبالة

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  • سيالة زبالة لايفهم أصلا معنى كلمة الحل العسكرى المرفوض من الجميع واولهم المشير خليفة حفتر بمعنى ان يحكم ليبيا مجلس عسكرى دائم يرفض اجراء اى انتخابات والجيش الوطنى وضع خارطة طريق لاقامة دولة مدنية تجرى فيها انتخابات حرة تحت اشراف دولى وما يقوم به الحيش الوطنى من عمليات عسكرية ضد المليشيات الإرهابية لتهيئة البلاد لهذه الدولة المدنية مثل السودان التي ايدها العالم كله بعد اسقاط حكم البشير الاخوانى القمعى وقياسا على هذه التجربة يتم انشاء مجلس سيادى بأغلبية مدنية لفترة انتقالية برئاسة المشير خليفة حفتر وحكومة مدنية يشكلها عبدالله الثنى وهو الوحيد الذى نال ثقة الشعب في طبرق من خلال مجلس النواب وفى طرابلس من خلال المؤتمر العام ويتميز بالنزاهة في زمن يتهم فيه كل خوان حكومة الوفاق بالسرقة ونهب المال العام انتهى الدرس ياسيالة مكانك الزبالة

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