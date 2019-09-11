سيالة: إجماع عربي ألا حل عسكريا في ليبيا

قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، في تصريح له لصحيفة سبتونيك الروسية إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ناقش الوضع الليبي، وأصدر قراراً يستبعد الحل العسكري في البلاد.

وأضاف سيالة، أن القرار صدر دون التحفظ من أحد، وهو ما يعني أن الإجماع العربي بشأن ليبيا متفق عليه، وأن مجلس الجامعة لا يريد التدخل الخارجي في ليبيا، ويريد الحل السياسي لا العسكري- حسب تعبيره.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، قد أكد حرص الجامعة على الدفع باتجاه عودة أطراف النزاع في ليبيا إلى طاولة الحوار للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد أبو الغيظ، خلال لقاء عقده مؤخراً مع سيالة على ضرورة تخفيض التصعيد العسكري الحاصل في ليبيا، مُؤكداً أن الجامعة تبذل كل جهدها لنزع فتيل الأزمة الليبية.

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