الثني يبحث مختنقات بلدية المليطانية وآليات حلحلتها

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس بديوان بلدية بنغازي المختنقات التي تعاني منها بلدية المليطانية وآليات حلحلتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن بلدية المليطانية سعد البدري، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وحسب موقع الحكومة فقد ناقش الثني خلال الاجتماع مشكلة البرك المائية التي تتجمع في فصل الشتاء، والاستعداد لها ووضع الحل الأمثل لمعالجتها، وذلك من خلال إقامة بعض السدود على مجاري الأودية.

كما ناقش الاجتماع مشاكل كافة القطاعات العاملة داخل البلدية وكيفية حلها.

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