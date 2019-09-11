مصلحة الأحوال المدنية بنغازي: منظومة السجل المدني الأبيار تعمل بصورة طبيعية

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، العقيد أسامة الدرسي، إن منظومة السجل المدني الأبيار تعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أية مشاكل بخصوصها، ولم أعط التعليمات بإيقافها بحسب ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدرسي، حسب بيان نشرته المصلحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن رئيس المنظومة المكلف المهندس سامي البدري من فترة متواجد بصورة يومية داخل السجل المدني الأبيار، ويقدم الخدمات للمواطنين إلى حين تكليف موظف بتولي المنظومة.

وأكد الدرسي أن إدارة الفرع تقدم كافة الخدمات للمواطنين، ولم تقم يوما بإيقاف أو تعطيل إجراءات المواطنين في كافة الفروع، وأنها مؤسسة أنشئت لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته، قال رئيس قسم التوثيق والمعلومات بالفرع إن كل الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإغلاق منظومة سحب الشهادات هي أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أن رئيس المنظومة سامي البدري يملك كافة الصلاحيات للتعديل والإضافة وسحب الشهادات وإجراء أي شيء يخص عمله، وهو متواجد داخل مكتبه بالسجل المدني الأبيار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا