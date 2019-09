المتوسط:

تستمر أعمال صيانة عدد مشاريع حل المختنقات في مجال الطرق والموصلات بالبلدية والتي يشرف عليها مكتب المشروعات ببلدية زليتن.

وتثمتل هذه المشاريع في مدخل الكرمة، الذي وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 80%.

وصرح المهندس رافع البربار أنه تم رش مادة التشريب mco70 تمهيدا لرصف الطريق بمادة الأسفلت خلال اليومين القادمين.

يأتي ذلك في إطار إهتمام البلدية بالطرق والموصلات وتسهيل الحركة المرورية بالبلدية.

