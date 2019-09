المتوسط:

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، بزيارة لمطار الأبرق الدولي للاطلاع على أوضاعه واحتياجات بلدية الأبرق.

وناقش صالح، خلال اجتماع عقده ضم حكماء وأعيان وعميد بلدية الأبرق، ورئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي ومدير عام مطار الأبرق أبو بكر بدر احتياجات بلدية الأبرق.

كما بحث خلال اجتماع آخر عقد بحضور رئيس مصلحة المطارات، ومدير عام مطار الأبرق الدولي ومدير المنفذ وعميد البلدية ومسؤول الكهرباء بمنطقة الأبرق سُبل تفعيل وفتح مطار الأبرق أمام الرحلات الجوية.

كما ناقش خلال الاجتماع أيضًا مشروع صيانة أجهزة التفتيش الأمني ومنظومة المراقبة ومعدات الأمن والسلامة بالمطار وعدد من المشاريع المقترحة كمشروع تنفيذ مبنى إداري بالمطار وصالة كبار الزوار VIP إلى جانب مشاكل المطارات بشكل عام وبحث إمكانية وضع خطة عمل لحل كل المختنقات بالمطارات لتسييّر الرحلات الجوية بين المطارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في البلاد.

ودعا إلى عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن تشغيل مطار الأبرق الدولي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إحالة كل المقترحات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب.

The post جولة تفقدية لرئيس النواب بمطار الأبرق الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية