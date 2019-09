تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي هيئة الشرطة بجالو

المتوسط:

شهدت بلدية جالو حفل تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لصالح مديرية أمن البلدية.

وتضمنت الدفعة التي تخرجت أمس الثلاثاء، وأطلق عليها اسم غضب الكرامة مئة وخمسين خريجا، تلقوا تدريبات فائقة بمركز التدريب التابع لمديرية أمن جالو.

وقال مدير أمن جالو المقدم خالد العبار، إن الخريجين تلقوا تدريباتهم في قسم التدريب بالمديرية على أيدي الضباط و ضباط الصف والأفراد الأكفاء، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

